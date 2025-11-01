Ronaldo'nun oğlu Manavgat'ta sahaya çıktı: Annesi de Antalya'ya geldi

Türkiye'nin U-16 Milli Takımı'nın yer aldığı Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında Portekiz ile Galler karşı karşıya geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen Federasyon Kupası Turnuvası'nda Portekiz ile Galler U-16 milli takımları, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

OĞLU İLKİ YAŞADI, ANNESİ DE TÜRKİYE'YE GELDİ

Mücadelede Portekiz forması giyen Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior kariyerinde ilki yaşadı.



Portekiz ile Galler'in U-16 milli takımları Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında kozlarını paylaştı. Daha önce U-15 takımında oynayan Cristiano Junior, U-16 seviyesinde ilk kez sahaya çıktı.



Maçı Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da izledi.