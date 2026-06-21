Room kurtardı, Curaçao kupa tarihinde ilk kez puan aldı

21.06.2026 06:07

Room kurtardı, Curaçao kupa tarihinde ilk kez puan aldı
Anadolu Ajansı
AA
Google'da NTV'yi tercih et

Gruptaki ilk maçında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya atan Curaçao, ilk puanını ise kalecisi Eloy Room'un 15 kurtarışıyla aldı.

2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Ekvador ile Curaçao karşılaştı.

 

Kansas Stadı'ndaki maçı hakemler Ning Ma (Çin), Fei Zhou (Çin) ve Saud Al-Maqaleh (Katar) yönetti.

 

Gruptaki ilk maçında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya atan Curaçao, Ekvador'la 0-0 berabere kaldı. Yaptığı 15 kurtarışla yıldızlaşan Curaçao kalecisi Eloy Room, ülkesinin turnuva tarihindeki ilk puanı almasında büyük pay sahibi oldu.

 

Almanya'nın 6 puanla son 32 turuna kalmayı garantilediği grupta, Fildişi Sahilleri 3, Ekvador ve Curaçao 1'er puana ulaştı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram