Room kurtardı, Curaçao kupa tarihinde ilk kez puan aldı
21.06.2026 06:07
Gruptaki ilk maçında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya atan Curaçao, ilk puanını ise kalecisi Eloy Room'un 15 kurtarışıyla aldı.
2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Ekvador ile Curaçao karşılaştı.
Kansas Stadı'ndaki maçı hakemler Ning Ma (Çin), Fei Zhou (Çin) ve Saud Al-Maqaleh (Katar) yönetti.
Gruptaki ilk maçında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya atan Curaçao, Ekvador'la 0-0 berabere kaldı. Yaptığı 15 kurtarışla yıldızlaşan Curaçao kalecisi Eloy Room, ülkesinin turnuva tarihindeki ilk puanı almasında büyük pay sahibi oldu.
Almanya'nın 6 puanla son 32 turuna kalmayı garantilediği grupta, Fildişi Sahilleri 3, Ekvador ve Curaçao 1'er puana ulaştı.