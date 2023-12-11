Rossi'den Fenerbahçe'ye 1 milyon dolarlık gelir

Fenerbahçe, sezon başında Diego Rossi'yi 5.6 milyon dolar bedelle MLS ekibi Clumbus Crew'e sattı.
Sarı-lacivertli ekip bu transferde sözleşmesine MLS'Te şampiyon olunduğu takdirde 1 milyon dolarlık başarı bonusu da eklemişti.
Sabah'ın haberine göre, Columbus Crew'in MLS'te şampiyon olmasıyla birlikte Fenerbahçe 1 milyon dolar yani yaklaşık 30 milyon TL gelir elde etti.
Öte yandan MLS ekibinin Rossi'yi satması durumunda sarı-lacivertliler yüzde 15 payın da sahibi olacak.
Uruguaylı futbolcu bu sezon 16 maçta 5 gol 6 asiste imza attı.
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