Ruben Amorim: "Bu maç Liverpool galibiyetinden daha önemliydi"

"ACI ÇEKMEDEN UNITED OLMAZ"



Brighton & Hove Albion karşısında alınan galibiyetin Liverpool karşısında alınandan daha önemli olduğu belirten Portekizli teknik adam, "Oyuncularım ne gerekiyorsa onu yaptılar. Evet son dakikalarda acı çektik ama acı olmadan United olmaz. Bence bu performansımız Liverpool maçındakinde göre daha iyiydi. Ama tabii ki o maçta da kazanmayı hak ettik. Bu hafta da gereken her şeyi yaptık. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu galibiyeti daha çok sevdim." ifadelerini kullandı.



"MBEUMO BİR MAKİNE"



Mattheus Cunha ve Bryan Mbeumo'nun performanslarından da övgüyle söz eden Amorim, "Cunha zor maçlarda kendisini daha öz güvenli hissediyor. Bugün yaptığı savunmayı da çok beğendim. Top ondayken hiçbir şekilde yeteneklerinden şüphe etmiyorum. O gol atma konusunda acı çekiyordu, saklanmayı da deneyebilirdi ama yapmadı. Mbeumo ise bir makine, geçiş oyununda çok iyi. Amad Diallo ile bağlantı kurmaları çok zor çünkü ikisi de gerçekten çok hızlı. İkisi de bire bir pozisyonlarda çok tehlikeli." diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

