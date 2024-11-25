Ruben Amorim ilk maçta umduğunu bulamadı

Ruben Amorim ilk maçında umduğunu bulamadı.



Manchester United başında ilk maçına çıkan Portekizli teknik direktör ilk maçında Ipswich Town ile 1-1 berabere kaldı.



Kırmızı Şeytanlar henüz maçın 2. dakikasında Markus ile öne geçti.



Ipswich Town , Omari Haçinson'ın 43. dakikada uzak mesafeden kaydettiği golle beraberliği sağladı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.



Manchester United kariyerinin ilk maçında beraberlik alan Ruben Amorim zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"OYUNCULARIN YALNIZCA 2 GÜNDE BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"



Amorim, "Taraftarlar için bunun sinir bozucu olduğunu biliyorum ama şu an oyunda birçok şeyi çok maç oynadığımız bu dönemde değiştirmeye çalışıyoruz. Bir süre acı çekeceğiz ama maçları kazanmaya çalışacağız. Oyunu değiştirmek biraz zaman alacak ama bu süreçte maçlar kazanmamız gerektiğini de biliyorum. Oyuncuların yalnızca 2 günde birçok şeyi değiştirmesi mümkün değil." dedi.



Erik ten Hag ile yolları ayıran ve takımın başına Portekizli çalıştırıcıyı getiren Manchester United, Premier Lig'de 16 puanla 12. sırada yer alıyor.



Kırmızı Şeytanlar Premier Lig'deki bir sonraki maçında Everton'ı konuk edecek.

