Ruben Amorim kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktörlük görevine Ruben Amorim getirildi. İşte, Ruben Amorim hakkında bilgiler...



RUBEN AMORİM KİMDİR?



Ruben Amorim, 27 Ocak 1985 yılında Portekiz’in Lizbon kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Benfica altyapısında başlayan Amorim, kariyerinde Belenenses, Benfica, Braga gibi takımların formasını giydi.



2016-2017 sezonunda futbolculuk kariyerini noktalayan Amorim, 2018-2019 sezonun başında teknik direktörlük kariyerine Portekiz’in 3. Lig takımlarından Casa Pia’da başladı.



2019 yılında Portekiz Futbol Federasyonu, gerekli teknik direktörlük seviyesine sahip olmadığı halde maç sırasında takımı yönettiği gerekçesiyle Casa Pia’nın 6 puanını düşürürken Amorim'i bir yıl boyunca tüm teknik direktörlük faaliyetlerinden uzaklaştırdı.



Sonrasında bu görevinden istifa eden Ruben Amorim, Braga B Takımı’nın başına geçti. Göreve geldikten sonra kısa süre içerisinde sekiz galibiyet ve iki beraberlik yaşayan Amorim, 11 maçın ardından A Takım’ın başına geçti.



Göreve geldikten sonra Braga takımıyla Portekiz Lig kupasın kazanan Amorim, Mart 2020’de ise Sporting Lizbon’un başına geçti.



Taktik becerisi ve genç oyuncularla kurduğu uyumla dikkati çeken Amorim, 2020 Mart'tan bu yana görev yaptığı Sporting Lizbon'da 2'şer kez lig ve Portekiz Kupası ile bir defa Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.