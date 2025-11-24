Ruben Amorim: "Manchester United her şeyden önce gelir"

Manchester United, Premier Lig'in 12. haftasında Everton'ı konuk edecek.

"Kırmızı Şeytanlar"ın teknik direktörü Ruben Amorim, bu akşam saat 23.00'te yapılacak olan mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAINOO VE ZIRKZEE'Yİ ANLIYORUM"

40 yaşındaki teknik adama Kobbie Mainoo ile Joshua Zirkzee'nin takımdan ayrılma ihtimalleri soruldu. Portekizli çalıştırıcı, bu soruyu şu şekilde cevapladı: "Ben de bir futbolcuydum. Onları anlıyor ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Mutlu olmalarını istiyorum. Endişelerinin farkındayım. Dünya Kupası yaklaşıyor ve daha fazla süre almak istiyorlar. Ancak Manchester United her şeyden önce gelir. Önceliğim bu olmasa onlara yardımcı olmak beni mutlu ederdi. Ama önceliğim bu kulüp. Bu sebeple her şey olabilir."

AFRİKA KUPASI ŞANSLARI OLABİLİR

Manchester United'ın yıldız oyuncuları Bryan Mbeumo ve Amad Diallo, 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek. Benjamin Sesko da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak.

Bu durumun Zirkzee ve Mainoo için kendilerini gösterme şansı olabileceği konuşuluyor.