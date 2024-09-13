Ruben Vargas kimdir? Galatasaray transfer gündemindeki Ruben Vargas kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Ruben Vargas, İsviçreli profesyonel futbolcudur. 5 Ağustos 1998 yılında İsviçre'nin Adligenswil şehrinde doğmuştur. Kanat ve forvet pozisyonlarında oynamaktadır.



Kariyerine FC Luzern takımının altyapısında başlayan Vargas, 2017 yılında bu kulübün A takımına yükseldi. Burada gösterdiği başarılı performans sayesinde 2019 yılında Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg'a transfer oldu.

FC Augsburg'da forma giyen Vargas, İsviçre milli takımında da düzenli olarak görev almaktadır.



Milli takım kariyerinde de etkileyici bir performans sergileyen Vargas, İsviçre'nin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır.