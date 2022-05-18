Rus cimnastikçi Ivan Kuliak'a savaşa destek verdiği gerekçesiyle bir yıl ceza

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Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Rus sporcu Ivan Kuliak'a açtığı soruşturmasında karar çıktı.

FIG'den yapılan açıklamada, mart ayında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda, üzerinde savaş sembolü kabul edilen "Z" işaretli mayosuyla podyuma çıkan 20 yaşındaki sporcu için açılan disiplin soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.



Savaşa destek verdiği gerekçesiyle Ivan Kuliak'a bir yıl boyunca spordan men cezası verildi. FIG, Rus sporcunun Katar'daki turnuvanın paralel bar finalinde kazandığı bronz madalya ve para ödüllerini iade etme cezaları almasını da kararlaştırdı.



Ivan Kuliak'ın, 21 gün içinde cezaya itiraz etme hakkı bulunuyor. Rus askeri araçları üzerinde de yer alan "Z" harfi, Ukrayna'daki savaşın sembolü olarak değerlendiriliyor.

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