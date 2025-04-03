Rus kulüpleri Avrupa futboluna yeniden dönecek mi?



UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, son günlerde tartışılan konu hakkında sınırları çizdi.



Avrupa futbolunun patronu, Ukrayna'daki savaş bitene kadar men kararının değişmeyeceğini söyledi.



Ceferin, "Rusya'nın men kararı hakkındaki görüşümü tekrarlayacağım. Belki soru işaretleri ortadan kalkar. Savaş bittiğinde yeniden organizasyonlarımıza katılabilecekler. Men kararını FIFA'yla birlikte aldık. Geri dönüş süreci olursa yine birlikte yaparız" dedi.

2022'DE TÜM ORGANİZASYONLARDAN ÇIKARILMIŞTI



Rusya Milli Takımı ve kulüpleri, Ukrayna'nın işgalinden sonra 2022'de tüm organizasyonlardan çıkarılmıştı.



Spordaki Rus ambargosu futbolla sınırlı değil.



Savaş karşıtı olduğunu belirten Rus sporcular Olimpiyat Oyunları'ndaki bireysel yarışlara, tarafsız bayrakla katılabildi.

