Rus sporcudan tarihi başarı: Molchanov, 126 metre ile rekor tazeledi

Dünyaca ünlü serbest dalış sporcusu Aleksey Molchanov, kendisine ait dünya rekorunu 1 metre geliştirerek 126 metre ile yeni bir rekora imza attı.

Rus sporcu denemesi için dalışını Akdeniz'de gerçekleştirdi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol açıklarındaki denemede sporcu geçtiğimiz yılki kendisine ait dünya rekoru olan 125 metreyi geçebilmek için daldı.

Molchanov, rekorunu 1 metre geliştirerek bir ilke imza attı.

Rus sporcu bu başarısıyla 2004 yılında başladığı serbest dalışta 21 senede farklı disiplinlerde 40'ıncı kez dünya rekoru kırmış oldu.

