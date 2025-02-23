Rus takımları THY EuroLeague'e dönebilir

EHCB icra direktörü Goran Sasic, Rus takımlarının 2025-26 sezonunda Avrupa’nın en üst düzey kulüp organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'e geri dönme ihtimali hakkında konuştu.



Moskova’da VTB United League All-Star Maçı 2025’e katılmak için bulunduğu sırada Rus basın kuruluşu Sport Express’e açıklamalarda bulunan Sasic, ‘Eğer hatırlarsanız, bir yıl önce de aynı soruyu sormuştunuz ve cevabım, yaptırımların Yugoslavya’daki gibi üç yıl süreceğine inandığım yönündeydi. Son 48 saatte jeopolitik gelişmeleri takip ediyor musunuz? Bunun gerçekleşeceğine dair giderek daha fazla güven duyuyorum." dedi.

Sasic sözlerine şöyle devam etti:

"20 TAKIMA ÇIKMA İSTEĞİ RUS EKİPLERE YER AÇMAK İÇİN"



“Son EuroLeague yönetim kurulu toplantılarında, takımların 20’ye çıkarılması gündeme geldiğini fark etmişsinizdir. Şimdi soruyu size yönelteyim, sizce EuroLeague neden 20 takıma çıkmak istiyor? İki Rus takımına yer açmak için.



CSKA Moskova ve Zenit geri dönecek. Elbette Unics Kazan da geri dönmeyi hak ediyor, ancak mevcut EuroLeague koşullarında üç Rus kulübüne birden hemen yer açılabileceğini düşünmüyorum. Ancak ilerleyen dönemde üç kulübün de geri döneceğine inanıyorum. İlk sezonda Zenit ve CSKA’nın döneceğini tahmin ediyorum. Bu tarihi adaletsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor ve bence bu uzun zamandır beklenen bir şey. Önümüzdeki yıl EuroLeague’de iki dostum Andreas Pistiolis ve Xavi Pascual’i tekrar görmeyi gerçekten çok isterim.”

Rus takımları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından 2021-22 sezonunun ortasında EuroLeague’den men edilmişti.

