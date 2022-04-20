Rus ve Belaruslu tenisçiler Wimbledon'da mücadele edemeyebilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yaptırımlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Sportico'nun haberine göre, Rus ve Belaruslu tenisçiler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında sezonun üçüncü Grand Slam'i olan Wimbledon'da yarışamayacaklar.

ATP ve WTA Tours ve Uluslararası Tenis Federasyonu, Rusya ve müttefiki Belarus'un oyuncularının turnuvalara yarışmalarına izin verdi, ancak ulusal bayraklarını göstermeleri veya milli marşlarını çalmaları yasaklandı.

Ayrıca Rusya ve Beyaz Rusya, Davis Kupası ve Billie Jean King Kupası gibi takım yarışmalarından men edildi.

Yetkililer resmi olarak kararı duyurduğunda, dünya 2 numaralı tenisçisi Daniil Medvedev ve dünya 8 numaralı tenisçisi Andrey Rublev'in Wimbledon erkekler klasmanında yarışması engelleyecek. Rublev geçen ay Dubai'de kazandığı bir maçın ardından kameranın merceğine "Savaşa hayır lütfen" yazmıştı.

Kadınlar tarafında ise Anastasia Pavlyuchenkova (15. sırada), Daria Kasatkina (26. sırada) ve Veronika Kudermetova (29. sırada) karardan etkilenenler arasında yer alacak.

Sportico haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e siyasi destek gösteren Belaruslu oyuncuların da yasaklanıp yasaklanmayacağının net olmadığı belirtildi.

Belarus'u temsil eden iki yüksek dereceli tenisçi bulunuyor. Bunlar; Aryna Sabalenka (4 numara) ve Victoria Azarenka (18 numara).