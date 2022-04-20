Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon’a katılımı yasaklandı

Tenis sporunun en eski, en prestijli turnuvası olan ve İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvayı düzenleyen All England Kulübü ve Şampiyonaların Yönetim Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda bu yıl gerçekleştirilecek turnuvada, Rus ve Belaruslu sporcular yer almayacak.

ATP ve WTA Tours ve Uluslararası Tenis Federasyonu, Rusya ve müttefiki Belarus'un oyuncularının turnuvalara yarışmalarına izin verdi, ancak ulusal bayraklarını göstermeleri veya milli marşlarını çalmaları yasaklandı.

Ayrıca Rusya ve Beyaz Rusya, Davis Kupası ve Billie Jean King Kupası gibi takım yarışmalarından men edildi.

Dünya 2 numaralı tenisçisi Daniil Medvedev ve dünya 8 numaralı tenisçisi Andrey Rublev'in Wimbledon erkekler klasmanında yarışması engellendi. Rublev geçen ay Dubai'de kazandığı bir maçın ardından kameranın merceğine "Savaşa hayır lütfen" yazmıştı.

Kadınlar tarafında ise Anastasia Pavlyuchenkova (15. sırada), Daria Kasatkina (26. sırada) ve Veronika Kudermetova (29. sırada) karardan etkilenenler arasında yer alacak.

Belarus'u temsil eden iki yüksek dereceli tenisçi bulunuyor. Bunlar; Aryna Sabalenka (4 numara) ve Victoria Azarenka (18 numara).