Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber'den transfer: Queens Park Rangers ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babası gibi futbol dünyasında ilerliyor.



Kaleci olan babası gol kurtarmaya çalışırken Burak Reçber ise forvet bölgesinde gol atmaya çalışıyor. Burak Reçber, İngiltere'nin en eski kulüplerinden 1882 yılında kurulmuş Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Reçber'i babası Rüştü Reçber ve annesi Işıl Reçber yalnız bırakmadı.



Küçük yaşta Galatasaray'ın altyapısına giren Burak Reçber, daha sonra Fenerbahçe'ye geçmişti.



Reçber, milli maçlar için U16 Milli Takım'ına çağrılmış ve Londra'daki okulundan bir hafta özel bir izin alıp Türkiye'ye gelmişti.

FA Cup | 152 yıllık turnuvada ilk kez Manchester derbisi Haberi Görüntüle