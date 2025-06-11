Rusya organizasyonlara geri dönebilir

Rusya Jimnastik Federasyonu, sporcularının uluslararası organizasyonlara yeniden katılmasını hedefliyor.



Federasyondan yapılan açıklamada, Rus sporcuların uluslararası organizasyonlara tam katılımının yeniden sağlaması için çalışmaların yürütüldüğü vurgulandı.



Rus sporcuların önümüzdeki dönemde Trampolin Dünya Kupası ve Dünya Trampolin Şampiyonası gibi çeşitli etkinliklerde yarışmayı planladığı belirtildi.

NELER YAŞANDI?



Ukrayna'ya saldırıları sonrası uluslarası yaptırımların hedefi olan Rusya, birçok spor organizasyonuna da alınmamıştı.



Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda Ukraynalı Illia Kovtun’un altın madalya kazandığı yarışta Rus Ivan Kuliak, podyuma Rusya’nın Ukrayna işgalinin sembolü haline gelen “Z” işaretli mayo ile çıktı. Kuliak hakkında uluslararası bir yarışmada taktığı savaş yanlısı sembol nedeniyle soruşturma açılmıştı.



Rus sporcular bu olayın ardından Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) tarafından men edilmişti.