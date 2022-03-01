Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüpleri voleybol müsabakalarından men edildi

Organizasyonların internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'un milli takım, kulüp ile hakemlerinin uluslararası müsabakalara katılamayacağı belirtildi.



Plaj ve kar voleybolu sporcularının da organizasyonlarda yer alamayacağı kaydedildi.



Rusya ve Belarus Voleybol Federasyonu yetkililerinin ise CEV'deki üyeliklerinin askıya alındığı ifade edildi.



Ayrıca ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek 2022 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası ev sahipliğinin Rusya'dan alındığı bildirildi.



CEV, daha önce de Rusya'da müsabaka oynanmayacağını duyurmuştu.

