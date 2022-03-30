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Ruud van Nistelrooy, PSV'nin teknik direktörlüğüne getirilecek

Hollanda takımı PSV Eindhoven, gelecek sezon başından itibaren takımın teknik direktör olarak 45 yaşındaki eski forveti Ruud van Nistelrooy ile anlaştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 19:53

Ruud van Nistelrooy, PSV'nin teknik direktörlüğüne getirilecek

PSV Eindhoven, Hollandalı efsane futbolcu Ruud van Nistelrooy ile anlaştı. 

PSV'den yapılan yazılı açıklamada, 1998-2001 yılları arasında PSV için oynadığı 67 maçta 62 gol atan eski forvet, "PSV'de teknik direktör olmak her zaman hayalimdi." ifadesini kullandı.

Sezon sonunda sözleşme süresi dolduğunda görevi bırakacak olan teknik direktör Roger Schmidt'in yerine Ruud van Nistelrooy geçecek.

Ruud van Nistelrooy, futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Manchester United formalarını da giymişti.

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