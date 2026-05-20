Rüya gibi günler bitti, bir devrin sonu geldi. "Başkanla görüşeceğiz"

Pep Guardiola, Manchester City 'de vedaya hazırlanıyor.



İngiliz basını, Katalan teknik direktörün sezon sonunda takımdan ayrılacağını iddia etti.



10 sezon çalıştırdığı Manchester City'de Premier Lig'in zirvesine ambargo koyan Guardiola, 6 şampiyonluk yaşadı.



Maviler tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini de onunla kazandı. Manchester City'de teknik direktörlük için favori aday ise Guardiola'nın eski yardımcısı Enzo Maresca.

"BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Şampiyonluğu Arsenal'a kaptıran Guardiola geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Guardiola, “Sezon bitince başkanımızla konuşacağız. Konu bu kadar basit. Konuştuktan sonra da bir karar alacağız.” dedi.

Guardiola, “Manchester City adına Mikel'i, ekibi, oyuncuları, taraftarları ve Arsenal'ı, Premier Lig şampiyonluğu için tebrik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.