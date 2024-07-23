Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman? İşte Trabzonspor'un Avrupa maçı tarihi

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olacağı maçı, Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert yönetecek. Trabzonspor rakibini elemesi halinde 3. eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien mücadelesinin kazananıyla oynayacak. İşte, Ruzomberok-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



RUZOMBEROK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Ruzomberok-Trabzonspor maçı 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak.



TRABZONSPOR'UN MAÇ PROGRAMI



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonsor kafilesi 24 Temmuz'da 10.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'dan Poprad'a gidecek. Bordo-mavililer, TSİ 19.00 müsabakanın oynanacağı MFK Futbol Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncu TSİ 18.30 stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.



Ev sahibi takım Ruzomberok ise yarın TSİ 18.00 MFK Futbol Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecektir. Antrenman sonrası Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.