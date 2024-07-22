Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman? (UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu)

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Trabzonspor, rakibi Ruzomberok'u yenerek saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman?



RUZOMBEROK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Ruzomberok-Trabzonspor maçı 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak.



3. TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasının 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u elemesi halinde, 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.