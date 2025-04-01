Fenerbahçe ile sözleşmesini geçtiğimiz yılın ekim ayında sonlandıran Ryan Kent'in yeni takımı belli oldu.



İngiliz oyuncu, MLS takımlarından Seattle Sounders ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Yapılan açıklamaya göre sözleşmede gelecek yıl için de opsiyon bulunduğu da belirtildi.

Ryan Kent, Fenerbahçe'de 19 resmi maça çıkmış ve 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

