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Ryan Kent'in yeni takımı belli oldu

Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent, MLS ekibi Seattle Sounders'a transfer oldu.

Ryan Kent'in yeni takımı belli oldu

ile sözleşmesini geçtiğimiz yılın ekim ayında sonlandıran Ryan Kent'in yeni takımı belli oldu. 

İngiliz oyuncu, MLS takımlarından Seattle Sounders ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Yapılan açıklamaya göre sözleşmede gelecek yıl için de opsiyon bulunduğu da belirtildi. 

Ryan Kent, Fenerbahçe'de 19 resmi maça çıkmış ve 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

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