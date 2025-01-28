Rytas Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında, Litvanya'nın Rytas Vilnius takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, bu etapta J Grubu'nda Unicaja ve Manisa Basket ile de karşı karşıya gelecek. İşte, Rytas Vilnius-Galatasaray maçı hakkındaki bilgiler...



Rytas Vilnius-Galatasaray maçı, Rytas Arena'da 29 Ocak Çarşamba oynanacak.



Mücadele saat 20.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.



RAKİP TAKIMIN DURUMU



Rytas ise grubundaki 6 maçın 5’ini kazanarak bu etaba lider olarak geldi.



Maç başına 90.3 sayı ortalamasıyla oynayan Litvanya temsilcisinde 13.7 sayı ortalamalı RJ Cole ve Steven Enoch en skorer oyuncular olarak dikkat çekiyor.

