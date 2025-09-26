Saadettin Saran'ın futbolcularla buluşmasında dikkat çeken kare

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla buluştu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Saadettin Saran ile yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya geldi.



Saran ile Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

TEDESCO FOTOĞRAFTA YER ALMADI



Teknik Direktör Domenico Tedesco ise bu buluşmada yer almadı.



Saran, Futbol direktörü Devin Özek ve Tedesco ile dün görüşmüştü.

Yöneticiler,, Dinamo Zagreb maçının ardından Başkan Saran'a ikili ile devam edilmemesi önerisinde bulunmuştu.