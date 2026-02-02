Saatler kala Fenerbahçe istediğini aldı, Kante transferinde mutlu son
02.02.2026 16:04
Son Güncelleme: 02.02.2026 22:23
En Nesyri'nin gönderilip, Kante'nin gelmesi için Al Ittihad ile anlaşan Fenerbahçe, Suudi kulübünün lig yönetiminden de onay çıkması sonrası mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor.
Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferine onay çıktı. Böylece Al İttihad forması giyen Fransız yıldız N'golo Kante'nin transferindeki engel kalktı.
ONAY ÇIKTI
Benzema'nın ayrılığının netleşmesi sonrası En Nesyri'yle takviye yapmayı planlayan Al İttihad, bu hamle için Kante'nin de Fenerbahçe'ye gidişine kapıları açtı. En Nesyri böylece Kocaelispor karşısında sarı lacivertli formayla son maçına çıkmış oldu.
Suudi Arabistan basınından Al-Riyadiya'ya göre; Suudi Pro Lig yönetimi Kante'nin Fenerbahçe'ye transferine onay verdi.
Suudi Arabistan'da kış transfer dönemi bu gece sona erecek. Sarı lacivertliler de Jhon Duran'ın ayrılığı da gündemde. Kolombiyalı golcünün kiralık sözleşmesinin Rus kulübü Zenit'e devredilmesi için görüşmeler sürüyor.
FENERBAHÇE'DE YAŞANAN AYRILIKLAR
Kış transferinde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Szymanski ve Cenk Tosun'a veda etmişti.
Kante'nin kariyerinde birçok kupa var
PERFORMANSI
Al Ittihad'ta bu sezon 25 maça ilk 11'de başlayan N'golo Kante'nin bu akşamki Al Fateh maçında da kadroda olması bekleniyor.
Bu sezon Al-Ittihad ile 25 maça çıkan 34 yaşındaki Kante, 2 gol kaydetmişti.