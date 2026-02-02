Saatler kala Fenerbahçe istediğini aldı, Kante transferinde mutlu son

Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor.



Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferine onay çıktı. Böylece Al İttihad forması giyen Fransız yıldız N'golo Kante'nin transferindeki engel kalktı.



ONAY ÇIKTI

Benzema'nın ayrılığının netleşmesi sonrası En Nesyri'yle takviye yapmayı planlayan Al İttihad, bu hamle için Kante'nin de Fenerbahçe'ye gidişine kapıları açtı. En Nesyri böylece Kocaelispor karşısında sarı lacivertli formayla son maçına çıkmış oldu.



Suudi Arabistan basınından Al-Riyadiya'ya göre; Suudi Pro Lig yönetimi Kante'nin Fenerbahçe'ye transferine onay verdi.

Suudi Arabistan'da kış transfer dönemi bu gece sona erecek. Sarı lacivertliler de Jhon Duran'ın ayrılığı da gündemde. Kolombiyalı golcünün kiralık sözleşmesinin Rus kulübü Zenit'e devredilmesi için görüşmeler sürüyor.



FENERBAHÇE'DE YAŞANAN AYRILIKLAR



Kış transferinde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Szymanski ve Cenk Tosun'a veda etmişti.