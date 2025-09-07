Sabalenka ABD Açık'ta üst üste 2'nci kez şampiyon
ABD Açık Finali'nde rakibi Anisimova'yı yenen son şampiyon Sabalenka, bir kez daha zafere ulaştı.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Aryna Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Amanda Anisimova ile karşı karşıya geldi.
Son şampiyon Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren final maçında 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Bu yıl ikinci kez grand slam finaline çıkma başarısı gösteren Anisimova, bu yılki Wimbledon finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.
