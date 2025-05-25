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Sabalenka zorlanmadan ikinci tura kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, ikinci tura yükseldi.

Sabalenka zorlanmadan ikinci tura kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gün sabah seansında birinci tur maçları oynandı.

Üç kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka, Rus raket Kamilla Rakhimova'yı 6-1 ve 6-0 biten setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Qinwen Zheng (8 numaralı seribaşı), Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşısında 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

İsviçreli Viktorija Golubic, iki kez Wimbledon şampiyonu Çek Petra Kvitova'yı 2-1 (3-6, 6-0, 6-4) yenerek turnuvanın dışına itti.

Tek erkeklerde ise ABD'li Tommy Paul (12), Danimarkalı rakibi Elmer Moller'i 6-7, 6-2, 6-3 ve 6-1 tamamlanan setlerle 3-1 yendi.

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