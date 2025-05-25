Sabalenka zorlanmadan ikinci tura kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gün sabah seansında birinci tur maçları oynandı. Üç kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka, Rus raket Kamilla Rakhimova'yı 6-1 ve 6-0 biten setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Qinwen Zheng (8 numaralı seribaşı), Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşısında 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.



İsviçreli Viktorija Golubic, iki kez Wimbledon şampiyonu Çek Petra Kvitova'yı 2-1 (3-6, 6-0, 6-4) yenerek turnuvanın dışına itti.



Tek erkeklerde ise ABD'li Tommy Paul (12), Danimarkalı rakibi Elmer Moller'i 6-7, 6-2, 6-3 ve 6-1 tamamlanan setlerle 3-1 yendi.