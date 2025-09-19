Sabri Sarıoğlu, canlı yayında Galatasaray'ın yıldızına sitem etti: "Bunu anlamıyorum!"

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan müsabaka, Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu , karşılaşmanın ardından TRT Spor'da dikkat çeken yorumlarda bulundu. "BAŞKA BİR SENARYO OLACAKTI" "Neresinden başlasak bilemiyorum. Aslında maç istediğimiz gibi başladı, gol de bulduk. Bence kırılma anında Barış Alper ile ikinci golü bulsak, başka bir senaryo olacaktı." "BEN BUNU ANLAMIYORUM" "Yediğimiz goller hep bireysel hatalar. İlk yarı bitmeden 3 olunca, moraller tamamen çöktü. Ben bunu anlamıyorum. Bir anda demoralize oldu takım, oyun disiplininden koptu ve bireysel oynamaya başladı." "AĞIR BİR YENİLGİ OLDU" "İkinci yarıda çevirme şansı olurdu Galatasaray için ama istenen oyun olmadı. Değişiklik de fayda göstermedi ve ağır bir yenilgi oldu."

"AKLIMIZDAN GEÇMEYEN SKOR"



"Maç öncesi hiç aklımızdan geçmeyen bir skor ve oyun. Uzun zamandır Galatasaray için böyle bir maç görmemiştim. Galatasaray'da bir kazanma alışkanlığı vardı, öz güven vardı. Bu kötü de sonuçlanabiliyor. Yunus, ilk golde topu uzaklaştırmak istese bence gol de olmayacaktı. Galatasaray adına kötü bir sonuç oldu. Futbolda bunlar var ama böyle Şampiyonlar Ligi için kurulmuş bir kadroya böyle bir oyun ve skor yakışmadı."



"EN DÜŞÜK NOTU ONA VERİRİM"



"Sane'nin alıştığı bir oyun var ama her zaman bu olmuyor. Sol ayağı baskın bir oyuncu. Sola çalım atmak istiyor hep ama rakip anlıyor ve kapatıyor. Devamını getiremiyor. Beklentilerin altında kaldı. Daha etkili olmasını beklerdim ben. Performans olarak en düşük not vereceğim oyuncuların başında gelir."