Sabri Ugan için veda töreni: "Kalbinde güvercin besleyen adam"

Kanserle mücadele eden usta spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.



Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklayan tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.



Ugan için Levent'teki Türk Spor Yazarları Derneği'nde veda töreni düzenlendi.



Spor spikerleri Ertem Şener, Ersin Düzen ve Cem Yılmaz, Sabri Ugan için NTV'ye duygu dolu açıklamalarda bulundu. ŞENER: "KALBİNDE GÜVERCİN BESLEYEN ADAM"



Sabri Ugan'ın öğreten bir insan olduğunu söyleyen Şener: "Hepimizin başı sağ olsun. Bundan 1,5-2 ay önce annemi kaybettim, bu acımın üstüne... Sabri Abi mesaj atmış bana. "Gelemedim, özür dilerim. Seni çok seviyorum." diye. Ben de "Kesin bunda bir şey var" dedim. Sonradan öğrendim, annemin ölümünden sonra Sabi Ağabey'i hastaneye yatırmışlar. Söylemedik, içimize attık. Ersin'le gittik geldik. Çok üzgünüz, onu yaşamak lazım. Anlatmakla olmuyor. Sabri Ağabey bizim için çok kıymetliydi. Ondan çok şey öğrendik hala öğretmeye devam ediyor. Onun klavye başında oturup, gözleriyle bize bir şeyler anlatması... Gözleriyle her şeyi anlatan adam. Bir maç anlatırdım, maç anlattıktan sonra üzgün olduğumda gelip bana, "Türkiye'de bu işi senden daha iyi yapabilen biri olsaydı orada o olurdu" demişti. Bir teknik direktör, ağabey gibi, usta gibiydi. Hep öğretti. 11. katta bile insan, hasta yatağında öğretir mi? Öğretmeye devam etti. Sabri Ağabey ile olduğumuz her yerde hep bir anımız vardı bizim. Kalbinde güvercin besleyen adam." dedi.

DÜZEN: "KOLAY DEĞİL"



Ugan'ın her zaman kendilerine yardım ettiğini dile getiren Düzen, "Cem, Ertem, ben... 8 sene boyunca Star TV'de birlikte çalıştık. Hep o güzel tebessümüyle hatırladığımız birisi Sabri Ağabey. Şampiyonlar Ligi'ne ruh veren, Şampiyonlar Ligi'nin Şampiyonlar Ligi olduğu dönemde sesiyle birlikte herkesi coşturan ve ayağa kaldıran biriydi. Bize çok destek verdi, sağ olsun. 8 senelik mesaimizde manevi anlamda desteğini görmek bizim için çok kıymetli. Biz, onu elimizden geldiğince yaşatmaya çalışacağız. Allah mekanını cennet eylesin. Birçok maçın anlatımında o var. Bizim kendi aramızda zaman zaman huysuzluklarımız, kırgınlıklarımız olmuştur. 8 sene boyunca Sabri Ağabey ile ufacık bir kırgınlık dahi olmadı aramızda. Bizim moralimiz bozuk olsa gelir düzeltirdi. Kolay değil." ifadelerini kullandı.



YILMAZ: "İÇİMİZDEN BİR PARÇA KOPTU"



Sabri Ugan'ın pozitif bir insan olduğunun altını çizen Yılmaz, "İçimizden, güzel anılarımızdan bir parça koptu gitti maalesef. Pozitif enerjisi, güleryüzü, kattıkları... Meslek hayatımda belki de en uzun süre çalıştığım arkadaşımdı Sabri Ugan. O ekranı paylaşırken, hayatımızı ve sosyal yaşantımızı da paylaştık. Hakikaten Sabri çok neşeli, mesleğine saygılı ve çok düzgün bir insandı. Açıkçası o kadar hızlı oldu ki her şey... Çok zor, gerçekten çok zor. Ailesi için de çok zor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok." şeklinde konuştu.