Sabri Ugan'ın ailesinden tepki: "Bir anda telefonlar çalmaya başlıyor"

Kansere yakalanan tecrübeli spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.



62 yaşındaki Ugan'ın oğlu ve kardeşinden vefat ettiği yönündeki iddialara tepki geldi.



Kardeşi Raif Ugan şu ifadeleri kullandı:



"Hastanede oturuyorsunuz, bir anda telefonlar çalmaya başlıyor. Karşınızda baş sağlığı dileyen dostlarınız, tanıdıklarınız. Bir anda afallıyorsunuz. Eliniz, ayağınız, boşalıyor. İnsanı derinden yaralayan bir durum. Oysa; o esnada canınız, kanınız hayata tutunma mücadelesi veriyor. Eşi; oğulları, ailesi, sevdikleri bir umuda sarılmış. Doktorlardan gelecek güzel bir haberi hastanede bekliyor. Binlerce insan onun için olağanüstü mesajlar atıyor; dua ediyor. Gözlerim dolarak okuyorum. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Sonra bilmem kim paylaştı; şu haber sitesinde çıktı. Abimin tedavisi halen yoğun bakım servisinde sürüyor. Zaten oğlu Doruk, zaman zaman gelişmeleri sizlerle paylaşıyor.

Abime gelen güzel mesajların; duaların; temennilerin ailemiz üzerinde nasıl olumlu bir etki yarattığını anlatamam. Bu ülkenin güzel insanlarına sonsuz teşekkürler.. Eminim, abim Sabri Ugan da bunları hissediyordur. Kritik ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Şu anda elimizden gelen tek şey dua."

"BABAMA KARŞI AYIPTIR"



Usta spikerin oğlu Doruk Ugan ise "Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.