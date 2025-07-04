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Sacha Boey anlaşmaya vardı: Galatasaray'ı seçmeme nedeni taraftarları kızdırdı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Sacha Boey'in anlaşmaya vardığı takım belli oldu.

Sacha Boey anlaşmaya vardı: Galatasaray'ı seçmeme nedeni taraftarları kızdırdı!

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte sevinç yaşayan 'a transferde kötü haber geldi.

Yaz transfer dönemini Leroy Sane takviyesiyle açan sarı - kırmızılıların sağ beke düşündüğü ismin Sacha Boey olduğu iddia edilmişti.

BEKLENMEYEN YANIT

Bir süredir Bayern Münih ile görüşmelerini sürdüren ve anlaşmaya çok yakın olan Galatasaray, Fransız futbolcudan beklemediği bir yanıt aldı.

MARSILYA'DAN TEKLİF

Alman basınında çıkan haberlere göre Ligue 1 ekibi Marsilya, Bayern Münih'e Boey için kiralama teklifinde bulundu.

Sacha Boey anlaşmaya vardı: Galatasaray'ı seçmeme nedeni taraftarları kızdırdı! - 1

KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLADI

Marsilya'nın ilgisinin ardından Sacha Boey'in kararı ortaya çıktı. HT Spor'un haberinde Boey'in kendisine gelen teklifler arasından Marsilya'yı tercih ettiği ve kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ifade edildi.

GALATASARAY'I KARİYERİ İÇİN REDDETTİ

Fransa Milli Takımı'nda oynama hayali bulunan Boey'in bu nedenle Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı ve kariyerini düşündüğü için 'ı tercih etmediği kaydedildi.

Bu durum sonrası sarı - kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Galatasaray'ın eski yıldızına sitem etti.

Sacha Boey anlaşmaya vardı: Galatasaray'ı seçmeme nedeni taraftarları kızdırdı! - 2

2023/24 sezonunun devre arasında 'dan Bayern'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Boey, Bundesliga devinde istenen performansı sergileyemedi.

BAYERN PERFORMANSI

Sakatlık sorunları ve inişli çıkışı performansıyla beklentilerin altında kalan 24 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 22 maçta 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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