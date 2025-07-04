Sacha Boey anlaşmaya vardı: Galatasaray'ı seçmeme nedeni taraftarları kızdırdı!

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte sevinç yaşayan Galatasaray'a transferde kötü haber geldi.



Yaz transfer dönemini Leroy Sane takviyesiyle açan sarı - kırmızılıların sağ beke düşündüğü ismin Sacha Boey olduğu iddia edilmişti.

BEKLENMEYEN YANIT



Bir süredir Bayern Münih ile görüşmelerini sürdüren ve anlaşmaya çok yakın olan Galatasaray, Fransız futbolcudan beklemediği bir yanıt aldı.

MARSILYA'DAN TEKLİF



Alman basınında çıkan haberlere göre Ligue 1 ekibi Marsilya, Bayern Münih'e Boey için kiralama teklifinde bulundu.