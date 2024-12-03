Sacha Boey için transfer iddiası: Fransız devi devreye girdi

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonuslarla beraber transfer olan Sacha Boey için yeni bir iddia ortaya atıldı.

MARSİLYA İDDİASI

L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın Sacha Boey'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.

Ayrıca Sacha Boey'in bonservisiyle transfer edilmesinin mümkün gözükmediği de belirtildi.

KOMPANY'NİN PLANLARI ARASINDA YER ALIYOR

Boey'in Bavyera ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ayrıca haberde Fransız futbolcunun Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin planları arasında da yer aldığı kaydedildi.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon sakatlıktan döndü ve toplam 4 maçta 153 dakika süre alırken, bu mücadelelerde 1 asist kaydetti.