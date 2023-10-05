Sacha Boey milli takıma alınmadı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda'yla, özel maçta ise İskoçya'yla karşılaşacak Fransa'nın maç kadrosu açıklandı.



Açıklanan kadroda Galatasaray'dan Sacha Boey yer almazken Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Descahmps, konuyla ilgili konuştu.

"BOEY GİBİ FARKLI PROFİLLERİ TAKİP EDİYORUZ"



Deschamps, Boey'le ilgili gelen soruya, "Elbette Boey gibi farklı profilleri takip ediyoruz. Bugün takım için en iyi seçimi yaptığımı düşünüyorum. Ama yeni tercihlere kapımız her zaman açık." dedi.



Fransa, 13 Ekim'de Hollanda ile karşılaşacak ve bu maçın ardından 17 Ekim'de İskoçya'yı konuk edecek.