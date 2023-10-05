NTV.COM.TR’ye geri dön

Sacha Boey milli takıma alınmadı

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansa rağmen Fransa'nın aday kadrosuna davet edilmedi.

Sacha Boey milli takıma alınmadı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda'yla, özel maçta ise İskoçya'yla karşılaşacak Fransa'nın maç kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda 'dan Sacha Boey yer almazken Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Descahmps, konuyla ilgili konuştu.

"BOEY GİBİ FARKLI PROFİLLERİ TAKİP EDİYORUZ"

Deschamps, Boey'le ilgili gelen soruya, "Elbette Boey gibi farklı profilleri takip ediyoruz. Bugün takım için en iyi seçimi yaptığımı düşünüyorum. Ama yeni tercihlere kapımız her zaman açık." dedi.

Fransa, 13 Ekim'de Hollanda ile karşılaşacak ve bu maçın ardından 17 Ekim'de İskoçya'yı konuk edecek.

Barcelona'dan Lewandowski için sakatlık açıklaması: El Clasico'yu kaçırabilir

Barcelona'dan Lewandowski için sakatlık açıklaması: El Clasico'yu kaçırabilir

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...