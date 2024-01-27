Sacha Boey Münih'e gitti: Bayern Münih'e imza atıyor

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Bayern Münih ile resmi sözleşmeye imza atmak için bugün sabah saatlerinde İstanbul'dan Bayern'in gönderdiği özel jetle Münih'e hareket etti.

Boey'i taşıyan uçak Münih'e iniş yaptı. Bavyera ekibinin yöneticileri Fransız futbolcuyu Münih havalimanında karşıladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK



4.5 yıllık sözeleşmeye imza atacak Fransız futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

ERDEN TİMUR DETAYI



Sky Sports'un haberine göre, 28 ila 29 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Bayern'e transfer olacağı belirtilen Boey için Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Bayern Münih Sportif Direktörü Christop Freund ile yaptığı görüşmelerde transfer sürecini iyi yönettiği ve iki kulüp için de akıllıca bir anlaşma gerçekleştiği aktarıldı.



83 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST



2021 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 83 maça çıkan Sacha Boey, sarı kırmızılı takıma 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.