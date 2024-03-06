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Sacha Boey'dan Bayern Münih'e iyi haber

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un sakatlığı atlattığı ve takımla birlikte yeniden çalışmalara başladığı açıklandı.

Sacha Boey'dan Bayern Münih'e iyi haber

Alman ekibi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlığını atlattığını ve takımla antrenmanla başladığını açıkladı.

Bayern Münih'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fransız sağ bek Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve bireysel antrenmanlarının ardından bu sabah takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Boey'un 16 Şubat'ta antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlandığı ifade edilmişti.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminde 'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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