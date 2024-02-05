Sacha Boey'dan Süper Lig itirafı

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

Telefoot'a konuşan Boey'un açıklamaları şöyle;

"Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok büyük bir kurum, şampiyonluklar kazanan bir makineyi temsil ediyor." diye konuştu.

"YÜZDE 200'ÜMÜ VERMEYE ÇALIŞIRIM"

"Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Sahaya enerjimi veririm. Kendimi hemen kanıtlamam gerekiyor ve ben buna hazırım."

"TÜRKİYE'DE OYNADIKTAN SONRA HER YERDE OYNAYABİLİRSİNİZ"

"Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız.

Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu durum kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak."

EURO 2024

"Fransa Milli Takımı rüya gibi bir takım. Özellikle ülkeniz için uluslararası turnuvada oynamak çok büyük bir şey olur. Oraya gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Fransız sağ bek Bavyera ekibiyle ilk maçına Mönchengladbach karşısında çıktı.