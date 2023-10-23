Sacha Boey'e İngiliz dev talip: 20 milyon euroyu gözden çıkardı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı Manchester United maçında dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, İngiliz ekibin radarına girdi.



Akşam gazetesinin haberine göre, Arsenal'in Sacha Boey için sarı-kırmızılı ekibin kapısını çaldığı, 20 milyon euroluk bir teklifte bulunarak bir hayli ısrarcı olduğu öne sürüldü.



Öte yandan Kuzey Londra ekibinin Milan ile bu transfer yarışı içinde olduğu kaydedildi. Arsenal'in bu transferi Ocak ayında tamamlamasının beklendiği aktarıldı.



Sarı kırmızılı ekiple 69 resmi maça çıkan Boey, bu mücadelelerde 3 gol atıp 4 asist kaydetti.