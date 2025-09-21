Sadettin Saran: "İnşallah değişimin ilk günü olacak"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, kulübün olağanüstü seçimli genel kuruluna ilişkin açıklamada bulundu.



Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurulda basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, şunları kaydetti:



"Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Fenerbahçe için buradayız. Ne Ali Bey (Koç) için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da gösterelim. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak. Söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim iyi ki varsınız."