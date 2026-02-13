Sadettin Saran kafileye eşlik etti. Fenerbahçe, Trabzon'da
13.02.2026 20:08
Anadolu Ajansı
Batuhan Durmuş
Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a gitti. Kafileye başkan Saran da eşlik etti.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a gitti.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na giden sarı-lacivertli kafile, kampa gireceği otele hareket etti.
Kafilede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da yer aldı. Saran 15'te Eda Erdem'in imza törenine katıldıktan sonra havalimanına gitmişti.
Mücadele yarın akşam saat 20.00'da Trabzon'da kapalı gişe oynanacak.
