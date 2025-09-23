Sadettin Saran mesaiye başladı: "Kimseyi kaybetmeye niyetim yok"

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, tesislerde takımla bir araya gitti.

Saran yaptığı açıklamada, "Samandıra'da çok geceler kaldım, çok geceler geçirdim. Çok güzel bir heyecan oldu gelirken. İnşallah çok güzel günler geçireceğiz. Mazbata cuma günü saat 18.00'de. Basına kapalı mı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Saran, kongrede Mert Hakan'ın oy kullanması hakkında, "Vakıf değilim. Çok bir şey demeyeceğim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum." dedi.

"KİMSEYİ KAYBETMEYE NİYETİM YOK"



Saran, "İrfan Can Eğribayat'ın bazı sözleri olmuş... İnsanları kaybetmek çok kolay! Ben hiçbir oyuncumu yedirmem. O da inşallah beni tanıdıktan sonra daha olumlu düşünür. Kimseyi kaybetmeye niyetim yok." diye konuştu.