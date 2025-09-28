Sadettin Saran, takımla yaptığı konuşmayı açıkladı: "Farkı gördünüz"
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, ilk iç saha maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Saran'ın sözleri:
"FARKI GÖRDÜNÜZ"
"Ben maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Yani bol bol konuşmayacağım. Bugün ilk maç diye konuşuyorum. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve özgüven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz."
"FUTBOLCULARLA KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"
"Futbolcularla bol bol konuşuyorum, konuşmaya devam da edeceğim. Motivasyonel konuşmalar oluyor. "Varınızı yoğunuzu verin, ben üzülmeyeceğim" dedim. Farkı görüyoruz, daha da göreceğiz."
"BİRER BİRER ENGELLERİ AŞACAĞIZ"
"Hep birlik beraberlik diyordum seçim döneminde. Taraftarımızdan da bekliyorum. Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi olmalıyız. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her geçen gün sevgi, öz güven artacak."
- Antalyaspor
- Sadettin Saran
- Fenerbahçe