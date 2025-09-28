Sadettin Saran, takımla yaptığı konuşmayı açıkladı: "Farkı gördünüz"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.



Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.



Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, ilk iç saha maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



İşte Saran'ın sözleri:



"FARKI GÖRDÜNÜZ"



"Ben maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Yani bol bol konuşmayacağım. Bugün ilk maç diye konuşuyorum. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve özgüven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz."