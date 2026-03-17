Sadettin Saran, tartışmalara noktayı koydu. "Vazgeçmek yok, teknik ekibin arkasındayız"
17.03.2026 22:32
Son Güncelleme: 17.03.2026 22:58
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı:.
Kadıköy'de oynanan müsabakada kazanan taraf, 4-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.
Milli araya puan farkını maç fazlasıyla 4'e indiren Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Saran'ın sözleri:
"VAZGEÇME ŞANSIMIZ YOK"
“Bizim camiamız, bitti denilen yerden geri dönen bir camiadır. Vazgeçmek yok, vazgeçmek gibi bir şansımız yok. Taraftarımızın, Fenerbahçelilerin hayal kırıklığı var, anlıyorum. Dediğim gibi pes etme lüksümüz yok.”
Fenerbahçeli futbolcuların Gaziantep FK maçındaki gol sevinci.
"TEKNİK HEYETİN ARKASINDAYIZ"
“Oyuncularımız ve hocamız iki kupada sonuna kadar mücadele edecek. Onların arkasındayız. Bu vesileyle bu soğuk havada gelen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra da taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.”