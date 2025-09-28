Sadettin Saran-Volkan Demirel görüşmesi: Demirel ayrıntıları anlattı

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde kulübün efsane isimlerinden biri olan teknik direktör Volkan Demirel ile bir görüşme yaptı.



Volkan Demirel, NOW Spor YouTube kanalında Sadettin Saran’la yaptığı görüşmenin ayrıntıları anlattı.

Demirel, “Tanıdık, eş dost benim camianın içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Böyle bir talepte bulunmadım ve hiçbir zaman da bulunmayacağım. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa konum neresi gösterilirse elimizden geleni yapmaya çalışırız.” dedi.

"VERİLEN HER KARARA SAYGI DUYARIM"

Resmi bir teklif almadığını belirten Demirel, "Sadettin başkanla seçim öncesinde ve seçildikten sonraki süreçte dertleşmemiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Seçim öncesinde de seçim sonrasında da konuştum. Böyle yaptım diye ben bir yerde olacağım diye bir durum yok. Tamamen başkanımızın ve yönetimimizin vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım." diye konuştu.

"TEDESCO'YA DESTEK OLUNMALI"

Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya destek olunmalı diyen Demirel, "Ben hocayla devam edilmesi görüşündeyim. Yönetim değişmiş, başkan değişmiş. Oyuncular ne olacağını görmek istiyor. Her dakika hoca değiştiren bir takım olmasına gerek yok Fenerbahçe’nin. Herkes Zagreb maçından sonra böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli.” açıklamasında bulundu