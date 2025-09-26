Sadettin Saran-Volkan Demirel görüşmesi: Yanıtı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, kulüp efsanesi ve teknik direktör Volkan Demirel ile görüşme yaptı.



A Spor'un haberine göre; Domenico Tedesco ile yollarını ayıracağı iddia edilen Saran, Demirel ile görüşme gerçekleştirdi.



Demirel'in, Saran'a hem kulübede hem de idari bölümde ne görev verilirse çalışmaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

SEÇİM ÖNCESİ KOCAMAN VE DEMİREL'İ İŞARET ETMİŞTİ



Saran, seçim öncesi yaptığı açıklamada kazanması halinde Aykut Kocaman ve Demirel'i Samandıra'ya getireceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:



"Futbol Şube Sorumlusu görevi için Aykut Kocaman’a resmi teklif yaptık. Esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağ olsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Değerlendiriyor. A Takım Sorumlusu pozisyonu için de Volkan Demirel'e resmi teklif yaptık."



Fenerbahçe'de 17 sezon top koşturan Volkan Demirel, 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.