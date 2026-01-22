Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. Saran, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Sena Gürbıyık'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıkacak.

İstanbul'da yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hem Sadettin Saran hem de dört kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

RTÜK'TEN RAPORLAR İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede RTÜK'ten raporlar istenmişti ve yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespitler olduğu iddia edilmişti. Sadettin Saran ile birlikte dört şüphelinin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Savcılık ifadelerinde şüpheliler, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş ya da spor kulüplerinden temin edildiğini söylemiş ve yapılan sözleşme kapsamında maç yayınlarını doğrudan veya müdahalesiz olarak yayınlamakla sorumlu olduklarını dile getirmişlerdi.