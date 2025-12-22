Sadettin Saran'dan açıklama: "Suç duyurusunda bulunacağım"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, internette dolaşıma sokulan bazı görüntü ve içeriklerle kendisi hakkında algı operasyonu yapıldığını, kendisiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve itibar suikastı yapıldığını belirtti.

Saran, bu içerikleri yayanlar ve özel hayatına ilişkin yazışmalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Sadettin Saran, kendisini şu sözlerle savundu:

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

SADETTİN SARAN'DAN SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturma kapsamında Sadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrıldı.

Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yaklaşık 2,5 saat ifade verdi.

Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Sadettin Saran, hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verildi.

SARAN'IN VİLLASININ BEKÇİSİ GÖZALTINDA

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekipleri arama yaptı. Ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı.