Sadettin Saran'ın yönetim listesi belli oldu

Fenerbahçe kulübünde mevcut başkan Ali Koç'un ardından rakibi Sadettin Saran da yönetim listesini açıkladı.

Saran'ın kampanya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, aday listesinde şu isimler yer alıyor:



Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.