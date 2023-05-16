Sadio Mane'nin adresi belli oluyor

Senegalli yıldız futbolcu Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi'ndeki Mancester City maçı sonrasında takım arkadaşı Leroy Sane'yi soyunma odasında yumruklamasının ardından sezon sonu takımdan ayrılıyor.



Kavganın medyaya yansıması sonrası Bayern Münih, oyuncusunu bir süre kadro dışı bıraktı. Sonrasında dış kaynakların da edindiği bilgilere göre; Bayern Münih yönetimi sezon sonunda Mane ile yolları ayırma kararı aldı.



YILDIZ OYUNCU KARARINI VERDİ



İngiliz basınında yer alan habere göre; yıldız kanat oyuncusu da sezon sonunda takımdan ayrılma kararını aldı.



31 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının Premier Lig olacağı belirtildi. Buna en büyük neden olarak ise; sadece İngiltere'de Senegalli oyuncunun yıllık 20 milyon euroluk ücretini karşılayabilecek kulüplerin olması gösterildi.



Mane'nin Bayern Münih'e geldiği takım olan Liverpool da olası transfer noktası olarak görülüyor.



Mane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta forma giydi. 31 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda takımı adına toplam 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.



Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un Edson Alvarez savaşı Haberi Görüntüle