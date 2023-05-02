Saha sonuçları borsaya yansıdı: Fenerbahçe ve Beşiktaş yükselişte

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Lider Galatasaray, Beşiktaş karşısında mağlup olurken, takipçisi Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY DÜŞÜŞTE



Pazar günü Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 9,98 artarak 56,75 liradan işlem görürken, saat 10.40 itibarıyla Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 6 düşüşle 8,46 liradan satılıyor.



Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e indiren Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 4'e yakın primle 12,24 lira, Trabzonspor hisseleri ise yüzde 1,5 azalışla 3,35 liradan işlem görüyor.