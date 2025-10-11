Sahada gol yağmuru tribünlerde İsrail'e tepki

Bir futbolsever Gazze yazılı tişörtüyle sahaya atladı. Güvenlik güçleri müdahale etti.

Norveç'in gollerini Khalili (kendi kalesine), Nachmias (kendi kalesine), Erling Haaland (3) attı.



Haaland, milli takımda 51 gole ulaştı. 25 yaşındaki yıldız oyuncu, milli takımlar tarihinde 50 gole en erken ulaşan futbolcu oldu. Haaland, 50 gol barajını 46 maçta aşmayı başardı.



Erling Haaland – 46

Harry Kane (İngiltere) – 71

Neymar (Brezilya) – 74

Kylian Mbappé (Fransa) – 90

Robert Lewandowski (Polanya) - 90

Lionel Messi (Arjantin) – 107

Cristiano Ronaldo (Portekiz) – 114