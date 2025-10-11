Sahada gol yağmuru tribünlerde İsrail'e tepki
Dünya Kupası'nda protestoların gölgesinde geçen Norveç-İsrail maçında ev sahibi ekip gol yağdırdı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında Norveç, İsrail'i 5-0'la geçerek 3 puanı aldı. Erling Haaland maçta hat-trick yaparak tarihe geçti.
İSRAİL'E TEPKİ
Maç boyunca Norveç tribünlerinden Gazze'ye destek pankartları ve sloganları atıldı. İsrail protesto edildi.
Bir futbolsever Gazze yazılı tişörtüyle sahaya atladı. Güvenlik güçleri müdahale etti.
Norveç'in gollerini Khalili (kendi kalesine), Nachmias (kendi kalesine), Erling Haaland (3) attı.
Haaland, milli takımda 51 gole ulaştı. 25 yaşındaki yıldız oyuncu, milli takımlar tarihinde 50 gole en erken ulaşan futbolcu oldu. Haaland, 50 gol barajını 46 maçta aşmayı başardı.
Erling Haaland – 46
Harry Kane (İngiltere) – 71
Neymar (Brezilya) – 74
Kylian Mbappé (Fransa) – 90
Robert Lewandowski (Polanya) - 90
Lionel Messi (Arjantin) – 107
Cristiano Ronaldo (Portekiz) – 114
